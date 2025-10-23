Демидов о пасе на победный гол с «Калгари»: «Я обернулся и увидел Мэтисона. Знал, что его не заметят – соперники закрывали друг другу обзор»
Иван Демидов оценил свою передачу на победный гол «Монреаля» в игре с «Калгари».
«Канадиенс» оказались сильнее в овертайме (2:1) за счет шайбы защитника Майка Мэтисона, который подключился на дальнюю штангу и использовал передачу российского форварда.
«Я обернулся и увидел подключение Мэтисона. Я знал, что соперники его не заметят: они закрывали друг другу обзор», – сказал нападающий «Монреаля» Иван Демидов.
Демидов отлично начал сезон. Но борьба за «Колдер» будет упорной
