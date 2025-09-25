Калинюк про обмен из «Ак Барса»: «В начале был немного шокирован, это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева»

Уайатт Калинюк прокомментировал свой переход в «Салават Юлаев».

Вчера клуб подписал контракт с Калинюком на год. Ранее защитник стал частью компенсации при обмене Саши Хмелевски в «Ак Барс ».

– Уайатт, привет и добро пожаловать в Уфу!

– Спасибо! Очень быстрый перелет получился (смеется). Рад оказаться в Уфе!

– Насколько стал неожиданностью для вас обмен из Казани?

– В начале я был немного шокирован. Для меня это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева ».

– Что знаете о команде? Не так давно состоялось «Зеленое дерби»…

– Я следил за КХЛ на протяжение нескольких лет. В том году в Уфе играли знакомые мне игроки – Шелдон Ремпал и Джошуа Ливо. Также смотрел обзоры матчей, так что я знаком с командой.

– За «Салават Юлаев» с этого сезона выступает ваш хороший друг Дин Стюарт. Говорили с ним перед переходом?

– Да! Дин уже успел мне рассказать, что ему все нравится и в Уфе, и в клубе. С нетерпением жду момента, когда увижусь с ним. Мы с ним оба из Манитобы, и очень забавно, что мы вместе теперь играем в России и в одной команде.

– Прошлый сезон для вас стал первым за рубежом. Насколько привыкли к европейскому хоккею?

– Думаю, что хоккей в КХЛ похож на североамериканский. Для себя я не вижу особой разницы. Да, прошлый сезон, который я провел в Финляндии, стал для меня новым опытом, так что я успел привыкнуть к новому стилю.

– Как вы сами можете описать свои сильные стороны и игровой стиль?

– Моей сильной стороной всегда было катание. У меня есть большой опыт игры против сильных соперников в этом плане. Также мне нравится двигать шайбу, плюс я могу создавать моменты при игре в атаке что в равных составах, что при игре в большинстве. Но также я стараюсь надежно играть в защите.

– И несколько слов уфимским болельщикам…

– С нетерпением жду первую игру за «Салават Юлаев». Знаю, что в Уфе живут хоккеем, поэтому я счастлив быть тут! – сказал новичок «Салавата» Уайатт Калинюк.