  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Калинюк про обмен из «Ак Барса»: «В начале был немного шокирован, это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева»
1

Калинюк про обмен из «Ак Барса»: «В начале был немного шокирован, это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева»

Уайатт Калинюк прокомментировал свой переход в «Салават Юлаев».

Вчера клуб подписал контракт с Калинюком на год. Ранее защитник стал частью компенсации при обмене Саши Хмелевски в «Ак Барс».

– Уайатт, привет и добро пожаловать в Уфу!

– Спасибо! Очень быстрый перелет получился (смеется). Рад оказаться в Уфе!

– Насколько стал неожиданностью для вас обмен из Казани?

– В начале я был немного шокирован. Для меня это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева».

– Что знаете о команде? Не так давно состоялось «Зеленое дерби»…

– Я следил за КХЛ на протяжение нескольких лет. В том году в Уфе играли знакомые мне игроки – Шелдон Ремпал и Джошуа Ливо. Также смотрел обзоры матчей, так что я знаком с командой.

– За «Салават Юлаев» с этого сезона выступает ваш хороший друг Дин Стюарт. Говорили с ним перед переходом?

– Да! Дин уже успел мне рассказать, что ему все нравится и в Уфе, и в клубе. С нетерпением жду момента, когда увижусь с ним. Мы с ним оба из Манитобы, и очень забавно, что мы вместе теперь играем в России и в одной команде.

– Прошлый сезон для вас стал первым за рубежом. Насколько привыкли к европейскому хоккею?

– Думаю, что хоккей в КХЛ похож на североамериканский. Для себя я не вижу особой разницы. Да, прошлый сезон, который я провел в Финляндии, стал для меня новым опытом, так что я успел привыкнуть к новому стилю.

– Как вы сами можете описать свои сильные стороны и игровой стиль?

– Моей сильной стороной всегда было катание. У меня есть большой опыт игры против сильных соперников в этом плане. Также мне нравится двигать шайбу, плюс я могу создавать моменты при игре в атаке что в равных составах, что при игре в большинстве. Но также я стараюсь надежно играть в защите.

– И несколько слов уфимским болельщикам…

– С нетерпением жду первую игру за «Салават Юлаев». Знаю, что в Уфе живут хоккеем, поэтому я счастлив быть тут! – сказал новичок «Салавата» Уайатт Калинюк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoУайатт Калинюк
logoШелдон Ремпал
logoДжош Ливо
logoАк Барс
logoДин Стюарт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Салават» заплатит Хохлачеву и Берлеву по 100 тысяч рублей в месяц. Форварды подписали пробные контракты с уфимским клубом («Матч ТВ»)
12сегодня, 14:40
«Ак Барс» подписал контракт с Хмелевски на 2 года
24сегодня, 14:16
У «Салавата» нет задолженности по налогам, сообщили в УФНС. Клуб входит в топ-50 налогоплательщиков Башкирии, его отчисления в бюджет региона растут
7сегодня, 13:20
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Пореченковым на фоне портрета Путина: «Михаил – народный артист России»
227 минут назадФото
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Монреаль» против «Торонто», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс»
1сегодня, 20:00
Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Нельзя побеждать, когда не играешь первые 20 минут. Надо оставаться скромными, голодными до побед, стоит только снять ногу с педали газа – проиграешь»
сегодня, 19:58
«Миннесота» показала форму к 25-летию клуба
сегодня, 19:48
Ливо догнал Лиможа и Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. Форвард «Трактора» набрал 11 очков в 7 матчах
4сегодня, 19:21
Ги Буше о матчах против канадских тренеров: «В каждой игре выкладываюсь на 100%, подхожу с мыслью: «Сделай или умри». Это не зависит от соперника»
сегодня, 18:38
Бенн пропустит начало сезона из-за коллапса легкого. Капитан «Далласа» перенес операцию
сегодня, 18:24
Дыняк об «Ак Барсе»: «Мы не были в кризисе, все нормально и под контролем. У нас только одна задача – выиграть Кубок Гагарина»
7сегодня, 17:58
Гатиятулин после 2:1 с «Барысом»: «И на площадке, и в своих головах играем сами против себя. У нас хватает игроков, которые шли по графику очко за игру в прошлом сезоне, сейчас показатель упал»
5сегодня, 17:54
Бабаев о Кузнецове на матче «Трактора»: «Евгений сейчас тренируется в Челябинске, на днях у его мамы юбилей, поэтому он там. Речь идет только о контракте с клубом НХЛ»
10сегодня, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
Рашевский об 1:5 от «Трактора»: «Мы полностью отдали 1-й период, проиграли всю борьбу. Во 2-м наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3»
3 минуты назад
Барков получил травму на тренировке «Флориды»
112 минут назад
Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям
43 минуты назад
Гру о Григоренко: «Если не увидим никаких откатов в восстановлении, надеюсь, увидим его уже против «Спартака». Вчера Михаил провел отличную тренировку»
сегодня, 18:59
Билялов об «Ак Барсе»: «Если будем выгрызать победу в каждом матче, можно говорить, что выходим из кризиса. Две следующие игры будут основополагающими»
1сегодня, 18:53
Кравец об 1:2 от «Ак Барса»: «В плане создания моментов мы полностью переиграли Казань, но мастерства в завершении не хватило. Хорошая игра в плане самоотдачи, движения, работы»
сегодня, 18:44
Гру о 5:1 с «Авангардом»: «Мы видели упорную борьбу на льду, наш первый период – один из лучших в сезоне. Мыльников сыграл великолепно»
3сегодня, 17:41
Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Мы встречались с командой, которая была голодной. Они вышли на лед, чтобы побеждать, а мы – чтобы просто играть»
5сегодня, 17:29
«Трактор» прервал 6-матчевую победную серию «Авангарда». Команда Гру выиграла 4 из 5 последних игр
5сегодня, 16:40
Бабаев о дисквалификации Голышева: «Можно сказать, что все позади. В ближайшее время Анатолий присоединится к «Автомобилисту»
3сегодня, 16:15