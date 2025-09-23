«Салават» подписал Кулика до конца сезона. У 32-летнего защитника 3 шайбы в 4 играх за «Авангард» в прошлом плей-офф
«Салават» подписал Евгения Кулика до конца сезона.
32-летний защитник выступал за «Амур» и «Авангард» в прошлом сезоне FONBET КХЛ.
В его активе 62 матча в регулярном чемпионате и 4 (1+3) очка при полезности «минус 8» и 32 минутах штрафа.
В 4 играх в плей-офф за омский клуб Кулик забросил 3 шайбы.
С общей статистикой хоккеиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
