«Ак Барс» договорился с Хмелевски о контракте на 2 года. О соглашении объявят в ближайшее время («Чемпионат»)

Саша Хмелевски договорился о контракте с «Ак Барсом» на 2 года.

Об этом информирует «Чемпионат».

Напомним, во вторник казанский клуб выменял Хмелевски у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось , что он не хочет играть за «Ак Барс ».

Также появилась информация, что Хмелевски хотел перейти в «Авангард», а омский клуб предлагал 330 млн рублей «Салавата» за игрока.