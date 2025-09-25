«Ак Барс» договорился с Хмелевски о контракте на 2 года. О соглашении объявят в ближайшее время («Чемпионат»)
Саша Хмелевски договорился о контракте с «Ак Барсом» на 2 года.
Об этом информирует «Чемпионат».
Напомним, во вторник казанский клуб выменял Хмелевски у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось, что он не хочет играть за «Ак Барс».
Также появилась информация, что Хмелевски хотел перейти в «Авангард», а омский клуб предлагал 330 млн рублей «Салавата» за игрока.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости