Панин об обмене Хмелевски: «Салават» – не тонущий корабль, но все от этого выигрывают. Клуб не располагает такими финансами, чтобы у Саши были партнеры»

Григорий Панин поделился мыслями относительно обмени Саши Хмелевски.

«Салават Юлаев» ранее обменял нападающего в «Ак Барс».

«Перед тренировкой у нас было собрание, где объявили об обмене Хмелевски. Потом увидел самого Сашу. Скорее всего, я его понимаю.

«Салават Юлаев » – не тонущий корабль, но Саша – хороший игрок, забивной. Чтобы он оставался таковым, ему нужны партнеры.

На данный момент клуб не располагает такими финансами, чтобы у Саши были такие партнеры. Он завершит, но ему нужен тот, кто отдаст передачу.

Чтобы не получилось так, что после сезона ценник на него упадет, было принято такое компромиссное решение. Все от этого только выигрывают. Не думаю, что играя за «Салават» в этом сезоне, Хмелевски головой был не в Уфе.

Когда подбирается команда, должен быть подбор мастеровитых игроков.

Саша таковым является, но в силу возрасте не является прям суперсамостоятельной единицей, которая и себе момент создаст, и завершит. В КХЛ таких единицы.

Ремпал и Ливо постарше, имеют опыт игры в НХЛ, а Хмелевски находится на пути к этому. Все мы зависимы от партнеров, которые будут нас не ухудшать, а улучшать. Саше нужны именно такие.

У клуба теперь появляются финансовые возможности, а он идет по карьерной лестнице. Хмелевски не говорил, куда именно он хочет уйти. От него, думаю, там тоже многое не зависит», – сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин .