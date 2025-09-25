  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панин об обмене Хмелевски: «Салават» – не тонущий корабль, но все от этого выигрывают. Клуб не располагает такими финансами, чтобы у Саши были партнеры»
6

Панин об обмене Хмелевски: «Салават» – не тонущий корабль, но все от этого выигрывают. Клуб не располагает такими финансами, чтобы у Саши были партнеры»

Григорий Панин поделился мыслями относительно обмени Саши Хмелевски.

«Салават Юлаев» ранее обменял нападающего в «Ак Барс».

«Перед тренировкой у нас было собрание, где объявили об обмене Хмелевски. Потом увидел самого Сашу. Скорее всего, я его понимаю.

«Салават Юлаев» – не тонущий корабль, но Саша – хороший игрок, забивной. Чтобы он оставался таковым, ему нужны партнеры.

На данный момент клуб не располагает такими финансами, чтобы у Саши были такие партнеры. Он завершит, но ему нужен тот, кто отдаст передачу.

Чтобы не получилось так, что после сезона ценник на него упадет, было принято такое компромиссное решение. Все от этого только выигрывают. Не думаю, что играя за «Салават» в этом сезоне, Хмелевски головой был не в Уфе.

Когда подбирается команда, должен быть подбор мастеровитых игроков.

Саша таковым является, но в силу возрасте не является прям суперсамостоятельной единицей, которая и себе момент создаст, и завершит. В КХЛ таких единицы.

Ремпал и Ливо постарше, имеют опыт игры в НХЛ, а Хмелевски находится на пути к этому. Все мы зависимы от партнеров, которые будут нас не ухудшать, а улучшать. Саше нужны именно такие.

У клуба теперь появляются финансовые возможности, а он идет по карьерной лестнице. Хмелевски не говорил, куда именно он хочет уйти. От него, думаю, там тоже многое не зависит», – сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoКХЛ
logoГригорий Панин
logoСалават Юлаев
logoСаша Хмелевски
logoАк Барс
logoДжош Ливо
logoШелдон Ремпал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Артюхин о возможной отставке Гатиятулина: «У «Ак Барса» опытный штаб, нужно все взвешивать. Были слухи про Кудашова в «Динамо», но он исправил ситуацию»
15 минут назад
«Трактор» – «Авангард». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’’ начнется в 17:00
122 минуты назад
КХЛ. «Амур» примет ЦСКА, «Трактор» против «Авангарда», «Ак Барс» в гостях у «Барыса»
2727 минут назад
Ги Буше: «Допускаю, что российский тренер возглавит клуб НХЛ. Команда с российским специалистом выиграла Кубок Гагарина в прошлом сезоне, в позапрошлом – тоже»
7сегодня, 07:15
Как понять «Авангард» через искусство авангарда
сегодня, 06:00Спецпроект
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» обыграла «Каролину», «Питтсбург» уступил «Коламбусу», «Эдмонтон» проиграл «Сиэтлу»
6сегодня, 04:50
Равиль Якубов: «Салават» выставляет команду уровня ВХЛ после истории с Хмелевски – жаль Козлова. Он провел большую работу в прошлом сезоне, дал бронзовый результат»
18сегодня, 03:55
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию.
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ги Буше о критике Кожевникова: «Без разницы, что там кто-то говорит. Зачем мне мнение людей со стороны, которые понятия не имеют, что происходит внутри?»
34сегодня, 02:45
Мифтахов пропустил 3 шайбы после 7 бросков в 3-м периоде матча с «Флоридой». «Каролина» вела 2:0, когда вратарь появился в игре, и проиграла
6сегодня, 02:35
Ко всем новостям
Последние новости
Сапего о СКА: «Хотим занять первое место в регулярке. У команды большое будущее, есть за что цепляться, есть потенциал для роста»
сегодня, 05:55
Чинахов набрал 1+1 в выставочном матче с «Питтсбургом». Форвард «Коламбуса» получил «плюс 1» и провел на льду 12:48
сегодня, 05:45
Заварухин про 2:5 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» принимал глупые решения, проигрывал много стыков, борьбы. Травмированы основные защитники, даем играть молодым»
5сегодня, 01:35
Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас – команда, которая борется за плей-офф»
6вчера, 22:00
Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя»
1вчера, 21:54
Десятков про 6 поражений подряд: «В «Ладе» нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»
вчера, 21:37
Гришин о 5:2 с «Автомобилистом»: «Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, а это просто матч. «Нефтехимику» дифирамбы петь рано»
5вчера, 20:48
Хаг выбыл на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела. Защитник «Нэшвилла» получил повреждение в выставочном матче с «Флоридой»
вчера, 19:42
Козырев об 1:2 от «Локомотива»: «Равная игра. «Северстали» в конце силенок не хватило, получили два удаления подряд. По самоотдаче претензий нет»
вчера, 19:01
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк в воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
14вчера, 18:17