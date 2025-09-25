«Ак Барс» не перепродаст Хмелевски в «Авангард». В казанском клубе рассчитывают договориться с форвардом после освобождения места под потолком зарплат (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» не планирует перепродажу Саши Хмелевски в «Авангард».
Как информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, в казанском клубе рассчитывают, что с форвардом удастся договориться и после освобождения места под потолком зарплата контракт будет зарегистрирован.
Напомним, во вторник «Ак Барс» выменял Хмелевски у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось, что он не хочет играть за казанский клуб.
Вчера команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.
Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости