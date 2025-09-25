Хмелевски прилетел в Казань. Сообщалось, что обменянный из «Салавата» форвард не хочет выступать за «Ак Барс» (Артур Хайруллин)

Саша Хмелевски прилетел в Казань.

Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Напомним, во вторник «Ак Барс » выменял Хмелевски у «Салавата Юлаева». Позднее сообщалось , что он не хочет играть за казанский клуб.

Вчера команда объявила список хоккеистов, которые отправятся на трехматчевый выезд. Хмелевски в него не вошел.

Также Хайруллин сообщал , что «Ак Барс» не намерен перепродавать Хмелевски в «Авангард », куда изначально хотел перейти форвард. В казанском клубе надеются зарегистрировать контракт с нападающим после освобождения места под потолком зарплат.