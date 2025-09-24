Браташ о возвращении к тренерству: «Руки чешутся, успел соскучиться по работе, жду возможности. Я всю жизнь в хоккее – 50 лет, абстрагироваться не получится, даже если захочешь»
– С того момента, как вы покинули «Ладу», прошло практически десять месяцев. Как провели это время?
– Отдыхал. Времени для отдыха было полно. Уже успел соскучиться по работе – руки чешутся. Жду возможности вернуться в профессию.
– А вы нуждались в отдыхе после ухода из «Лады»?
– Пока я был в команде, то хотел работать и ни о каком отдыхе не думал. Меня сняли на взлете – команда была на ходу, многое получалось. Я считал, что у нас были хорошие перспективы. Но, к сожалению, не позволили мне доработать в том сезоне, а уже после этого я задумался об отдыхе.
– Вы из тех тренеров, кто может полностью абстрагироваться от хоккея и сфокусироваться на отдыхе?
– Не удается, конечно. Всю жизнь в хоккее – в сентябре было 50 лет, как я в этой игре. Это уже часть моей жизни, даже если захочешь абстрагироваться, то это никак не удастся.
– Когда вы были без команды, смотрели хоккей как зритель или что-то подмечали для себя?
– Я уже много лет не могу смотреть хоккей как рядовой болельщик. Я смотрю другими глазами – глазами тренера. Естественно, что я что-то отмечаю для себя. Хочешь не хочешь, но анализируешь тот хоккей, который наблюдаешь, а также по-другому смотришь на свою проделанную работу. Это происходит само собой, – сказал бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ.