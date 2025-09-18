«Лада» уволит Миронова и назначит Буцаева тренером. Тольяттинцы занимают последнее место в КХЛ с 2 очками в 5 матчах («СЭ»)
Борис Миронов покинет пост главного тренера «Лады».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Тольяттинцы проиграли 4 из 5 матчей этого FONBET Чемпионата КХЛ и занимают последнее место в общей таблице в 2 очками.
53-летний Миронов возглавил «Ладу» 1 июня 2025 года.
Также сообщается, что новым главным тренером станет Вячеслав Буцаев. Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Барыс», где он работал с сентября по октябрь 2024 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
