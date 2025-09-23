«Лада» обменяет Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию («СЭ»)

Вячеслав Основин будет обменян из «Лады» в «Адмирал» на денежную компенсацию.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провел 3 матча, не набрав очков.

Вячеслав Основин уже выступал за «Адмирал » в сезоне-2024/25. Он набрал 12 (7+5) очков в 44 матчах за команду в регулярном чемпионате. Он также отметился 3 (2+1) очками в 6 играх в плей-офф.