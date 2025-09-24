  • Спортс
Браташ об увольнении Миронова из «Лады»: «Не удивлен. От меня отказались так же быстро, хотя я проявлял себя»

Олег Браташ прокомментировал увольнение Бориса Миронова из «Лады».

Тольяттинский клуб расстался с тренером после серии из четырех поражений.

– Если сейчас вам поступит предложение от клуба КХЛ с возможностью возглавить команду, вы не будете долго раздумывать?

– Да, я только этого и жду. Что мне представится такая возможность. Хочу и могу работать.

– Вы удивлены тем, что в этом сезоне в «Ладе» последовала быстрая отставка главного тренера?

– Так же быстро отказались и от меня, хотя я на тот момент себя проявлял, поэтому не удивлен этим, – сказал бывший главный тренер «Лады» Олег Браташ.

«Лада» обменяла Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию – 1000 рублей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
