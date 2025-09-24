Тубольцева об обмене Хмелевски в «Ак Барс»: «Салават» хотел молодых игроков, «Авангард» отказался. ЦСКА вышел из гонки, узнав сумму компенсации»

Дарья Тубольцева прокомментировала обмен Саши Хмелевски в «Ак Барс».

Вчера «Салават Юлаев » обменял хоккеиста в казанский клуб. Позднее появилась информация , что Хмелевски не хочет играть за новую команду.

«Еще в августе «Авангард» выходил на «Салават» с предложением: 200 млн за Сашу. Тогда договориться не получилось. Да и сам Хмелевски хотел играть именно в Уфе. Но спустя несколько недель регулярки он понял: максимум для «СЮ» – плей-офф, а о Кубке речи нет.

Переговоры с Омском возобновились. «Салават» хотел видеть в сделке молодых проспектов, но в «Авангарде » отказались: иначе под удар попадала бы Академия и вся стратегия развития. Параллельно на горизонте появился ЦСКА . Но, узнав о сумме компенсации, армейцы быстро вышли из гонки.

К концу сентября у «Салавата» на руках было несколько предложений по Хмелевски. Самое щедрое сделал «Ак Барс » – на 30 млн больше, чем «Авангард». В Казани хотели закрыть вопрос мгновенно, без лишних процедур. Поэтому сказали, что готовы заплатить прямо сейчас.

Но агент игрока сразу заявил: «Мы хотим в Омск. Никакой Казани». В ответ из Казани прозвучало: «Как-то можно по-другому?»

И вот вариант с обменом, он проходит через Центральное информационное бюро. «Авангард», Хмелевски и его агент – в шоке», – написала в соцсетях журналистка Дарья Тубольцева.

«Ак Барс» контактировал с агентом Хмелевски. Клуб работает над подписанием форварда («Бизнес Online»)