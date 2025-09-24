Дегтярев о любимых спортсменах детства: «Третьяк – легенда, мы в Думе вместе работали. В футболе – Яшин, известная на весь мир фигура»

Михаил Дегтярев назвал Владислава Третьяка и Льва Яшина любимыми спортсменами.

Действующий министр спорта РФ родился 10 июля 1981 года.

– Михаил Владимирович, мы знаем, что вы дорожите традициями советского спорта, российского спорта…

– Конечно.

– Ваш любимый спортсмен или спортсмены еще с тех, советских времен. Может быть, из детства, из юности? Может быть, с которыми вы уже в новой должности пообщались?

– В футболе – Лев Яшин . Все-таки это самая такая фигура, на весь мир известная. Сейчас англичане, видите, начали атаковать светлое имя великого русского вратаря.

Из хоккеистов (я с ним и работал, и знаю) это, конечно, Владислав Третьяк . Мы и в Думе вместе работали, он сейчас – президент федерации хоккея, большой умница, легенда… Много имен. Вот приходят на ум Яшин и Третьяк.

– Оба – вратари.

– Да, защитники! – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев .

