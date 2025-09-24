Дегтярев о любимых спортсменах детства: «Третьяк – легенда, мы в Думе вместе работали. В футболе – Яшин, известная на весь мир фигура»
Действующий министр спорта РФ родился 10 июля 1981 года.
– Михаил Владимирович, мы знаем, что вы дорожите традициями советского спорта, российского спорта…
– Конечно.
– Ваш любимый спортсмен или спортсмены еще с тех, советских времен. Может быть, из детства, из юности? Может быть, с которыми вы уже в новой должности пообщались?
– В футболе – Лев Яшин. Все-таки это самая такая фигура, на весь мир известная. Сейчас англичане, видите, начали атаковать светлое имя великого русского вратаря.
Из хоккеистов (я с ним и работал, и знаю) это, конечно, Владислав Третьяк. Мы и в Думе вместе работали, он сейчас – президент федерации хоккея, большой умница, легенда… Много имен. Вот приходят на ум Яшин и Третьяк.
– Оба – вратари.
– Да, защитники! – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
