  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дегтярев о любимых спортсменах детства: «Третьяк – легенда, мы в Думе вместе работали. В футболе – Яшин, известная на весь мир фигура»
42

Дегтярев о любимых спортсменах детства: «Третьяк – легенда, мы в Думе вместе работали. В футболе – Яшин, известная на весь мир фигура»

Михаил Дегтярев назвал Владислава Третьяка и Льва Яшина любимыми спортсменами.

Действующий министр спорта РФ родился 10 июля 1981 года.

– Михаил Владимирович, мы знаем, что вы дорожите традициями советского спорта, российского спорта…

– Конечно.

– Ваш любимый спортсмен или спортсмены еще с тех, советских времен. Может быть, из детства, из юности? Может быть, с которыми вы уже в новой должности пообщались?

– В футболе – Лев Яшин. Все-таки это самая такая фигура, на весь мир известная. Сейчас англичане, видите, начали атаковать светлое имя великого русского вратаря.

Из хоккеистов (я с ним и работал, и знаю) это, конечно, Владислав Третьяк. Мы и в Думе вместе работали, он сейчас – президент федерации хоккея, большой умница, легенда… Много имен. Вот приходят на ум Яшин и Третьяк.

– Оба – вратари.

– Да, защитники! – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Представители Англии предложили переименовать трофей имени Яшина в кулуарах исполкома УЕФА (Sport24)

Дегтярев об отчислениях букмекеров в РСФ: «Жду атак, что мы зажали деньги и не финансируем федерации. Не надо бабушку лохматить и «горбатого лепить» – надо подождать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Комсомольская правда»
Политика
logoМихаил Дегтярев
logoВладислав Третьяк
logoЛев Яшин
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
logoФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»
8511 сентября, 13:17
Третьяк о «Шанхае»: «Я присутствовал, когда руководители России и Китая подписали договор о взаимоотношениях в хоккее. Рады, что в КХЛ есть китайский клуб»
1122 августа, 12:59
Третьяк выступил в Общественной палате РФ на форуме «Большая семья – большая Россия». Президент ФХР подчеркнул важность популяризации семейных ценностей
49 июля, 15:44
Главные новости
Харт выбирает между «Каролиной», «Вегасом» и еще одним-двумя клубами НХЛ. Экс-вратарь «Филадельфии» подпишет контракт после 1 октября (The Athletic)
11 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
26 минут назад
Ротенберг о детском хоккее: «У нас растут звезды – новые Капризовы, Малкины и даже Овечкины. Очень много сильных ребят, которым сейчас до 20 лет»
440 минут назад
Овечкин поработал в магазине, продавая лимитированную серию хлопьев. Их выпустили в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ
254 минуты назадФото
КХЛ. «Сибирь» примет «Салават», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва
2856 минут назад
«Ак Барс» контактировал с агентом Хмелевски. Клуб работает над подписанием форварда («Бизнес Online»)
16сегодня, 08:53
Ротенберг о недопуске России на ОИ-2026: «Мы скоро вернемся, просто еще не знаем дату. Сейчас нужно развивать детско-юношеский хоккей, открывать школы»
28сегодня, 08:40
«Локомотив» отдал Лихачева в аренду «Амуру». У форварда 2 игры и 0 очков в текущем сезоне
8сегодня, 08:25
«Авангард» предлагал 330 млн рублей «Салавату» за Хмелевски. «Ак Барс» еще не связывался с форвардом, обменянным в казанский клуб («Матч ТВ»)
35сегодня, 08:15
Шевченко о Хмелевски: «Есть продолжение. Он отказывается ехать в «Ак Барс». Хочет в «Авангард»
62сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Бурдасов о «Барысе»: «Подход Мамбеталиева к тренировочному процессу был шоком. Мы все выполняли, если он с нами не контактирует – ладно»
сегодня, 09:21
Плющев о победной серии «Металлурга»: «Была тройная профилактика от руководства клуба – успокоили Разина, дали интервью и сводили команду в цеха ММК»
3сегодня, 09:07
Филлипс о 2:4 с «Авангардом»: «Это был хороший тест для СКА. Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня»
сегодня, 07:40
Фастовский о проблемах «Ак Барса»: «Слишком робко играют, не хватает наглости. В КХЛ сейчас этот прагматизм уходит. Но трагедии нет, клуб остается солидным»
1сегодня, 07:10
Ларионов-младший после 2:4 от «Авангарда»: «Результат не отражает игры СКА. Невозможно выигрывать каждый матч, это не футбольная Премьер-лига и не американский футбол»
11сегодня, 06:25
Лихачев близок к переходу в «Амур» на правах аренды из «Локомотива». Форвард уже играл за клуб из Хабаровска в сезоне-2022/23
сегодня, 06:15
Ансель Галимов о переходе в «Авангард»: «Был счастлив. В Омске суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя»
2сегодня, 05:15
Вратарь «Торонто» Ахтямов пропустил 3 шайбы после 18 бросков за один период и овертайм в матче с «Оттавой» на предсезонке. «Лифс» уступили – 2:3 после 2:0
сегодня, 04:34
Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте
сегодня, 03:55
Мурашов о дебюте за «Питтсбург» в предсезонке: «Огромная честь. Перед матчем думал, сколько легендарных игроков выходили в этой форме. Теперь это моя работа»
1вчера, 22:01