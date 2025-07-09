Третьяк выступил в Общественной палате РФ на форуме «Большая семья – большая Россия». Президент ФХР подчеркнул важность популяризации семейных ценностей

Владислав Третьяк выступил в Общественной палате РФ.

7 июля в Общественной палате Российской Федерации состоялся форум «Большая семья – большая Россия», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения общественных наград – медалей Союза семей России – многодетным семьям из различных регионов.

Среди спикеров на форуме принял участие трехкратный олимпийский чемпион, президент ФХР Владислав Третьяк. Он подчеркнул важность популяризации семейных ценностей в медийном и культурном пространстве страны.