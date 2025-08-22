  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о «Шанхае»: «Я присутствовал, когда руководители России и Китая подписали договор о взаимоотношениях в хоккее. Рады, что в КХЛ есть китайский клуб»
9

Третьяк о «Шанхае»: «Я присутствовал, когда руководители России и Китая подписали договор о взаимоотношениях в хоккее. Рады, что в КХЛ есть китайский клуб»

Владислав Третьяк надеется, что «Шанхай» будет успешно выступать в КХЛ.

В это межсезонье «Куньлунь» сменил название и переехал из Подмосковья в Санкт-Петербург.

– Что думаете о клубе «Шанхайские Драконы»?

– Я присутствовал на встрече, когда руководители России и Китая подписали договор по взаимоотношениям в нашем виде спорта. Тогда только рождалась идея, что надо поддерживать китайский хоккей.

Мы рады, что в КХЛ есть китайский клуб. Это только укрепляет нашу дружбу. Дай бог, чтобы этот проект был успешным, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Третьяк о ФХР: «У нас договоры с Грузией, Киргизией, ОАЭ, Ираном и Сербией. Расширяем географию хоккея и укрепляем отношения с дружественными странами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Третьяк
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
logoМатч ТВ
Политика
logoФХР
logoВладимир Путин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о бане России: «В других видах спорта наших начинают возвращать – ИИХФ должна изучить опыт. Им надо больше контактировать с ФХР, мы готовы общаться»
4сегодня, 11:40
Третьяк о лимите: «Три легионера, больше не надо. Из Европы в КХЛ не едут по политическим причинам – клубы берут середняков, не прижившихся в НХЛ»
19сегодня, 09:46
Третьяк о тренерах-легионерах в КХЛ: «Не надо думать, что сейчас приедет умный дедушка из Канады – и все выиграет. Мы не должны отказываться от иностранцев, но важно не переборщить»
9сегодня, 07:25
Главные новости
Филатов о нынешней молодежи: «Они считают калории, а мы считали три пива или шесть. Разница между тем, в каких реалиях росли ребята 90-го года и это поколение – небо и земля»
220 минут назад
Вячеслав Фетисов: «Уровень учителей – один из приоритетов государства. Президент уделяет этому особое внимание, в том числе созданию самой современной системы образования»
953 минуты назад
Мэттью Ткачак перенес операцию и пропустит начало сезона (Дэвид Паньотта)
сегодня, 20:28
Овечкин о джерси с дальневосточным леопардом: «Это самая большая и редкая кошка в мире. «Динамо» проведет матч в поддержку этого исчезающего вида в сентябре»
3сегодня, 20:11Фото
Пилко о «Барысе»: «Хабибулин объясняет игрокам, что для выступления в КХЛ надо поменять агента на того, кто удобнее клубу. Представляете, как на лигу смотрят в Канаде и США, когда тут такая грязь?»
7сегодня, 19:48
«Миннесота» продлила контракт с Росси на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов
3сегодня, 19:24
«Флорида» подписала контракт с Канином на год
3сегодня, 18:52
ФХР поздравила с Днем флага России: «Пусть в каждом доме царят мир и согласие, а в сердцах – гордость за Родину»
сегодня, 18:42
Депутат Журова об отстранении Игоря Григоренко за допинг: «Как он будет оправдываться? Когда проходит 10 лет, что-то доказать нереально. Ситуация, как с изнасилованиями»
18сегодня, 17:50
Ротенберг выложил фото с Мальцевым: «Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы»
19сегодня, 17:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Не думаю, что он будет побит в ближайшее время. А если Ови продолжит в том же духе, возможно, он не будет побит никогда»
36 минут назад
Агент Дыняка об «Ак Барсе»: «Новый контракт еще не обсуждали, впереди есть целый сезон. Уверен, что переговоры будут хорошими, клуб умеет ценить своих хоккеистов»
43 минуты назад
Конюшков об игре «Торпедо» в новом сезоне: «Кайфуем от атакующего хоккея, но порой правила диктуют соперники. Отрабатывали схему 1-3-1, это тоже нужно уметь»
сегодня, 19:57
Фредрик Клаэссон: «Выбрал «Динамо», потому что мне сделали лучшее предложение, чем «Спартак». Я много играл против бело-голубых, это всегда было непросто»
2сегодня, 19:37
Гендиректор «Динамо»: «Комтуа любит Москву, нашу страну, в которой он играет. Думаю, Максим счастлив в клубе»
сегодня, 18:33
Агент Мерфи о переговорах со СКА: «Все прошло достаточно просто. У нас были свои идея и цена. В клубе это прекрасно понимали – общий язык нашли быстро»
сегодня, 18:25
Мама Овечкина хочет, чтобы он вернулся в Россию по окончании карьеры: «Конечно, а где ему еще жить? Здесь его дом, его жизнь, а там работа»
сегодня, 18:10
Бабаев о лимите: «Я за то, чтобы было три легионера, и двое должны проходить по критериям: опытные игроки НХЛ, ребята из сборных, победители ЧМ или ОИ»
4сегодня, 17:59
Гатиятулин после 3:1 с «Динамо»: «Провели работу над ошибками, предложили ребятам новые вещи, они сейчас просматриваются»
сегодня, 16:59
Стась – капитан минского «Динамо» в сезоне-2025/26, Шипачев и Улле – ассистенты
сегодня, 16:52Фото