Третьяк о «Шанхае»: «Я присутствовал, когда руководители России и Китая подписали договор о взаимоотношениях в хоккее. Рады, что в КХЛ есть китайский клуб»

Владислав Третьяк надеется, что «Шанхай» будет успешно выступать в КХЛ.

В это межсезонье «Куньлунь» сменил название и переехал из Подмосковья в Санкт-Петербург.

– Что думаете о клубе «Шанхайские Драконы»?

– Я присутствовал на встрече, когда руководители России и Китая подписали договор по взаимоотношениям в нашем виде спорта. Тогда только рождалась идея, что надо поддерживать китайский хоккей.

Мы рады, что в КХЛ есть китайский клуб. Это только укрепляет нашу дружбу. Дай бог, чтобы этот проект был успешным, – сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк .

Третьяк о ФХР: «У нас договоры с Грузией, Киргизией, ОАЭ, Ираном и Сербией. Расширяем географию хоккея и укрепляем отношения с дружественными странами»