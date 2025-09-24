  • Спортс
  • Дегтярев об отчислениях букмекеров в РСФ: «Жду атак, что мы зажали деньги и не финансируем федерации. Не надо бабушку лохматить и «горбатого лепить» – надо подождать»
22

Дегтярев об отчислениях букмекеров в РСФ: «Жду атак, что мы зажали деньги и не финансируем федерации. Не надо бабушку лохматить и «горбатого лепить» – надо подождать»

Михаил Дегтярев прокомментировал недовольство лиг и федераций из-за снижения целевых отчислений от букмекеров.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления федерациям и лигам только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в Российский спортивный фонд (РСФ) под руководством министра спорта РФ и распределяются на конкурсной основе.

С момента создания РСФ целевые отчисления букмекеров в адрес Союза биатлонистов России сократилась более чем в 2000 раз, в адрес федерации бокса – в 110 раз.

– Еще одна ваша реформа – финансирование спорта от букмекерских отчислений. Какого результата ждете от нее в 2026 году?

– Буквально на днях у нас будет собрание с олимпийскими федерациями, мы собираемся обсуждать будущее. В том числе и этот вопрос. То, что есть букмекерские отчисления – это не наша заслуга, хотя мы процесс начинали еще до моего отбытия в Хабаровск в 2019 году, когда я был главой комитета в Думе.

– Профильного комитета по физкультуре и спорту.

– Да, по спорту. Но становление этой системы уже прошло без меня. И вот сейчас мы вернулись к этому вопросу и увидели некоторые несправедливости.

Получается, что средства, собранные с букмекеров, транзитом, без конкурса, без показателей, без счетных величин, сколько чемпионов, сколько занимающихся, без финансовой отчетности уходили прямо в общественные организации. Много было нарушений, и правоохранители здесь нам подсветили изнутри ситуацию.

Поэтому было принято решение по поручению президента создать фонд, такую промежуточную инстанцию, которая бы притормозила эти деньги, и потом на конкурсной основе раздавала под отчет. Вот, собственно, что сейчас и произошло. Фонд создан, деньги уже начали скапливаться, там почти 13 миллиардов уже на счетах.

Еще нет коллектива, еще офиса нет, это в ближайшие пару месяцев мы сделаем. Создание нормативной базу сейчас завершаем, правила предоставления, порядок. Попечительский совет. Мы ждем, сейчас в правительстве будет подписан документ о его формировании, его председатель по закону – ваш покорный слуга.

– И тогда федерации снова начнут получать букмекерские отчисления?

– Как только мы пройдем подготовительный период, мы начнем эти средства на конкурсной основе отдавать по соглашениям с федерациями. Но только после конкурсного отбора, где будет четко понятно, сколько вы, извините, лыжников в стране воспитали, привлекли, сколько вы лыж выдали детям, сколько соревнований провели.

И вот так будем делать. Поэтому, конечно, сейчас напряжение растет. Я даже жду в ближайшие недели каких-то атак, всплесков, что мы там не финансируем…

– Что зажали деньги...

– Ага, что зажали, что мы вот жили так хорошо, а тут пришел министр и все закончилось… Все эти всплески мы, конечно, внимательно изучим, но вообще идеологически идет процесс оздоровления и наведения финансовой дисциплины. И мы с этого пути не сойдем.

Все, кто занимается детьми, развитием детско-юношеского спорта, увеличивают географию, проникновение в регионы и приносят нам медали, увеличивают число занимающихся, они все всё получат. Не надо тут переживать и бабушку, как говорят, лохматить. Или, как народ еще говорит, «горбатого лепить», тоже не надо. Надо заниматься своим делом и подождать, – заявил Дегтярев.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Комсомольская Правда»
