Подколзин о продлении контракта с «Эдмонтоном»: «Я играю с лучшими хоккеистами мира, это великолепно. Рад остаться здесь, у нас отличная команда»

Василий Подколзин высказался о новом контракте с «Эдмонтоном».

Во вторник «Ойлерс» продлили соглашение с 24-летним российским нападающим на 3 года с кэпхитом 2,95 млн долларов.

«Это потрясающе, я очень рад остаться здесь на ближайшие годы. Здесь собралась отличная команда, и нам нужно сделать свою работу. Я просто люблю хоккей, люблю свою работу и то, чем занимаюсь.

Возможность играть рядом с лучшими хоккеистами мира великолепна. Мне это очень нравится, и я стараюсь быть максимально полезным для команды», – сказал форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин .

