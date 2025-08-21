Подколзин о Макдэвиде и Драйзайтле: «Два лучших игрока мира, как Месси и Роналду в футболе. Буду детям и внукам рассказывать, что играл с ними»

Василий Подколзин высказался об игре с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

– Говорят, что в Эдмонтоне тебе прохода не дают.

– Нет, все спокойно. Могут подойти сфоткаться. Но нет жесткого ажиотажа, как вокруг других игроков.

Я выходил в одном звене с Драйзайтлем и Макдэвидом. Это офигенный опыт. Буду детям и внукам рассказывать, что играл с ними. Два лучших игрока мира, как Лионель Месси и Криштиану Роналду в футболе.

Макдэвид может напихать за то, что ты протупил, Леон же может сказать, чтобы я просыпался, если что-то не так, – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.