Кноблаух о продлении Подколзина: «Эдмонтону» повезло. Он хорошо начал в 4-м звене, мы подняли его – большую часть сезона он провел с Драйзайтлем. У него большой потенциал»

Крис Кноблаух высказался о новом контракте Василия Подколзина с «Эдмонтоном».

Во вторник «Ойлерс» продлили соглашение с 24-летним российским нападающим на 3 года с кэпхитом 2,95 млн долларов.

«Мы очень удачно заполучили «Подса». Он стал для нас огромным подспорьем, закрывая разные звенья. В прошлом сезоне он начинал в четвертом звене, играл хорошо, и мы подняли его выше – большую часть чемпионата он провел рядом с Леоном Драйзайтлем .

Он молод, и мы уверены, что он станет только лучше. Возможно, в прошлом сезоне его статистика в атаке не выглядела впечатляюще, она была довольно скромной.

Но мы верим, что в нем есть больший потенциал, и считаем огромной удачей, что он с нами», – сказал главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух.

