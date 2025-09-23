«Русская машина». Драйзайтль на русском поздравил Подколзина с продлением контракта с «Эдмонтоном»

Леон Драйзайтль поздравил Василия Подколзина с новым контрактом с «Эдмонтоном».

Сегодня стало известно , что «Ойлерс» продлили соглашение с 24-летним российским нападающим на 3 года с кэпхитом 2,95 млн долларов.

Немецкий нападающий «Эдмонтона » Леон Драйзайтль отреагировал на новость о новом контракте Подколзина и поздравил россиянина на русском языке в соцсетях, написав: «Русская машина».

Изображение: соцсеть Леона Драйзайтля.