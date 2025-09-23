Генменеджер «Ак Барса» о Хмелевски: «Один из лучших центрфорвардов КХЛ, усилит наши первые звенья. Благодарим «Салават» за успешную сделку»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о переходе Саши Хмелевски.

Сегодня «Салават» обменял 26-летнего форварда в казанский клуб. Взамен команда из Уфы получила денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка .

«Хмелевски – один из лучших центральных форвардов КХЛ , обладающий уникальным набором качеств. Он умеет играть в большинстве, выигрывать вбрасывания, вести розыгрыш и сам завершать комбинации. Форвард полностью адаптирован к лиге, прекрасно говорит по-русски и быстро впишется в любую систему.

Саша точно усилит наши первые звенья, мы видим в нем большой потенциал влияния на игру партнеров. Верим, что и для него самого выступление с мастеровитыми партнерами в нашей команде станет приятным опытом.

Мы рады его переходу и благодарим «Салават Юлаев » за успешную сделку. Желаем удачи Уайатту Калинюку, это достойный игрок, в котором мы были заинтересованы, однако рынок диктует свои условия, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин.

Генменеджер «Авангарда» о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом», оно нас огорчило. Ситуация будет учтена в будущем»