15

«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Хмелевски («Вброс по борту»)

«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Сашу Хмелевски.

Ранее появилась информация о том, что нападающий перейдет из «Салавата» в клуб из Казани.

Вчера сообщалось, что Саша Хмелевски близок к переходу в «Авангард». Утверждалось, что омский клуб заплатит около 200 млн рублей за переход форварда.

Сегодня стало известно, что «Ак Барс» перекрыл предложение «Авангарда» по сумме.

Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», сумма компенсации за игрока составит 230 млн рублей.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Вброс по борту»
logoСаша Хмелевски
logoСалават Юлаев
деньги
logoАвангард
logoКХЛ
logoАк Барс
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хмелевски перейдет в «Ак Барс» из «Салавата». Клуб из Казани перекрыл предложение «Авангарда» по сумме (Никита Филатов)
39сегодня, 12:56
«Салават» продаст Ильичева в «Авангард». 19-летний форвард – лучший снайпер сезона-2024/25 в МХЛ (Алексей Шевченко)
24сегодня, 09:59
Хмелевски близок к переходу в «Авангард» из «Салавата» за 200 млн рублей
137вчера, 14:10
Главные новости
«Салават» обменял Хмелевски в «Ак Барс» на Калинюка и денежную компенсацию
13 минуты назад
КХЛ. «Металлург» принимает «Спартак», СКА против «Авангарда», ЦСКА победил «Адмирал»
8113 минут назадLive
Никитин о том, что ЦСКА 2 раза отдал преимущество в 2 гола: «Стабильность – признак мастерства. Мастерства игры на команду. Мы только учимся, поэтому «запои» бывают»
1сегодня, 13:13
Хмелевски перейдет в «Ак Барс» из «Салавата». Клуб из Казани перекрыл предложение «Авангарда» по сумме (Никита Филатов)
39сегодня, 12:56
ЦСКА прервал 3-матчевую серию поражений. «Адмирал» отыгрался с 0:2 и 2:4, но уступил команде Никитина – 4:5
5сегодня, 12:12
Сергей Гончарук: «Ни Олимпиаду, ни ЧМ без России не смотрю. Другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют»
3сегодня, 11:59
Ротенберг о том, сможет ли Кузнецов перезагрузить карьеру: «Желаю удачи – и дай бог здоровья. Это главное»
8сегодня, 11:49
Галимов и Березин дисквалифицированы на один матч. Форвард «Барыса» наказан за непристойный жест, защитник «Сочи» – за атаку в голову Березкина
2сегодня, 11:29
Плющев об «Ак Барсе»: «Игроки свое эго возводят в такие рамки, что дальше некуда. Думают, что шайба будет сама заходить, только потому что они на площадке присутствуют»
сегодня, 10:57
«Салават» продаст Ильичева в «Авангард». 19-летний форвард – лучший снайпер сезона-2024/25 в МХЛ (Алексей Шевченко)
24сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Яруллин помещен в список травмированных. Защитник «Ак Барса» пропустит минимум месяц («Бизнес Online»)
15 минут назад
Бурдасов об уходе из «Трактора»: «Если есть претензии – скажу в лицо. Гнилые действия ненавижу. У меня с Волковым никогда не было личных вопросов»
19 минут назад
Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»
31 минуту назад
Плющев о результатах «Авангарда»: «Ги Буше приглашал игроков, в которых видел возможность продолжить серьезную работу для достижения целей. Менеджер четко выполняет его указания»
сегодня, 12:45
Сушинский о хет-трике Радулова в игре с «Сочи»: «Если Овечкин в НХЛ три забивает, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за него, он в хорошей форме»
сегодня, 12:27
Миронов о Розенбауме: «Нравятся его песни, энергетика. Человеку 74 года, а он такие концерты выдает по 3 часа и без фонограммы, живым голосом»
1сегодня, 11:40
Корнилов о «Динамо»: «Большинство работает, лидеры очки набирают. Может, после Хабаровска ситуация постепенно будет выправляться»
сегодня, 11:13
Кулик заработает 10 млн рублей в «Салавате» (Metaratings)
4сегодня, 10:45
Спунер об 1:0 с «Торпедо»: «Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Мы заслужили победу»
1сегодня, 10:26
Миронов о Жамнове: «С ним комфортно и интересно. Чувство юмора, человечность, общение с игроками не только на хоккейные темы – это все большой плюс»
2сегодня, 10:14