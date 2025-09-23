«Авангард» о переходе Хмелевски: «Помогли коллегам максимально раскрутить новость 💪. Продолжаем поиски и обязательно найдем того самого»
«Авангард» отреагировал на переход Саши Хмелевски в «Ак Барс».
Вчера сообщалось, что игрок близок к переходу в «Авангард». Утверждалось, что омский клуб заплатит «Салавату» около 200 млн рублей за переход форварда. «Авангард» также намекнул на переход хоккеиста в соцсетях, опубликовав фото шмеля с подписью «Бззз».
Сегодня стало известно, что «Ак Барс» перекрыл предложение омского клуба по сумме. В итоге «Салават Юлаев» обменял форварда в клуб из Казани.
«Помогли коллегам максимально раскрутить новость 💪.
P.S. Продолжаем поиски и обязательно найдем того самого», – говорится в сообщении «Авангарда».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
