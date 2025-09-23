  • Спортс
  • Хмелевски перейдет в «Ак Барс» из «Салавата». Клуб из Казани перекрыл предложение «Авангарда» по сумме (Никита Филатов)
Хмелевски перейдет в «Ак Барс» из «Салавата». Клуб из Казани перекрыл предложение «Авангарда» по сумме (Никита Филатов)

Саша Хмелевски перейдет в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева».

Об этом сообщил бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.

«Александр Хмелевски – игрок казанского «Ак Барса», – написал Филатов. 

Вчера стало известно, что Саша Хмелевски близок к переходу из «Салавата Юлаева» в «Авангард». Сообщалось, что омский клуб заплатит около 200 миллионов рублей за переход форварда.

«Все достаточно просто: Казань перекрыла предложение «Авангарда» по сумме», – добавил Филатов.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко также сообщил, что Хмелевски перейдет в «Ак Барс».

«Хмелевски – в Казань, Калинюк – в Уфу», – написал Шевченко.

В этом сезоне Хмелевски набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 21:02.

Защитник «Ак Барса» Уайатт Калинюк провел 2 матча в сезоне, не набрав очков при полезности «-1».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Никиты Филатова
