Галимов и Березин дисквалифицированы на один матч. Форвард «Барыса» наказан за непристойный жест, защитник «Сочи» – за атаку в голову Березкина

Эмиль Галимов и Максим Березин дисквалифицированы на один матч.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей «Динамо » Минск – «Барыс » и «Локомотив » – «Сочи».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Эмиля Галимова по п.1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ХК «Сочи» Максима Березина по п.1.2.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, защитник «Сочи» Максим Березин был удален до конца матча с «Локомотивом» за атаку в голову Максима Березкина.