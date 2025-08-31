Гомоляко об уходе Березина и Юртайкина из «Лады»: «Ребята хорошие, но мы выбрали другую концепцию. Были игроки, которые выглядели интереснее»

Сергей Гомоляко высказался об уходе Березина и Юртайкина из «Лады».

– Причина расставания с Максимом Березиным и Данилом Юртайкиным?

– Ребята хорошие, но мы выбрали другую концепцию. Нам нужны были более быстрые защитники. Поэтому не стали тянуть до конца предсезонки, а приняли решение раньше. Тем более были игроки, которые выглядели интереснее.

– Но экономический фактор тоже сыграл роль?

– Естественно. Эти средства пригодились нам в текущей ситуации, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко .