Оклад Березина по контракту с «Сочи» составит 15 млн рублей (Metaratings)

Оклад Максима Березина по контракту с «Сочи» составит 15 млн рублей.
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее стало известно, что игрок подписал контракт с «Сочи» на год.
В минувшем сезоне Максим Березин сыграл 66 игр в составе «Лады» и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+1».
