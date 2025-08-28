Оклад Березина по контракту с «Сочи» составит 15 млн рублей (Metaratings)

Оклад Максима Березина по контракту с «Сочи» составит 15 млн рублей.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что игрок подписал контракт с «Сочи » на год.

В минувшем сезоне Максим Березин сыграл 66 игр в составе «Лады» и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+1».