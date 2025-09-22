Защитник «Сочи» Березин был удален до конца матча с «Локомотивом» за атаку в голову Березкина
Защитник «Сочи» Максим Березин был удален до конца матча с «Локомотивом».
На 43-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ Березин атаковал форварда Максима Березкина.
В результате защитник «Сочи» получил 5 минут штрафа за атаку в область головы и шеи и дисциплинарный штраф до конца матча.
Скриншот: https://text.khl.ru
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
