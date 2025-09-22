Защитник «Сочи» Березин был удален до конца матча с «Локомотивом» за атаку в голову Березкина

Защитник «Сочи» Максим Березин был удален до конца матча с «Локомотивом».

На 43-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ Березин атаковал форварда Максима Березкина . В результате защитник «Сочи » получил 5 минут штрафа за атаку в область головы и шеи и дисциплинарный штраф до конца матча. Скриншот: https://text.khl.ru