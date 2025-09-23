Плющев о неудачах «Ак Барса»: «Удивлялся пассивности игроков, тренерам явно не хватает жесткости. Нужна экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам»

Владимир Плющев обвинил игроков «Ак Барса» в пассивности.

Казанский клуб занимает предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ с 5 очками после 7 игр.

– Интригующей выглядит ситуация в «Ак Барсе», который, кажется, уже привык к домашним провалам…

– Цепь странных домашних поражений «Ак Барса» началась еще в прошлом плей-офф. В этой регулярке она продолжилась, чего стоит только 0:5 на старте матча с «Автомобилистом». Или последние 1:6 от «Авангарда».

Смотрел эти игры – и удивлялся пассивности вроде бы качественных и именитых хоккеистов «Ак Барса». Иногда складывается впечатление, что они играют не за команду и регион, а за себя – и для себя. Тут срочно необходима переоценка ценностей – и экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам, которых такие поражения только шокируют.

– Вопросы – и к тренерам?

– На мой взгляд, в первую очередь к игрокам, они живут на льду словно бы сами по себе. Ну и тренерам явно не хватает жесткости.

Вообще мы так говорим о Казани – городе, в котором хоккею на всех уровнях уделяется огромное внимание. Знаю об этом не понаслышке, в свое время работал с «Ак Барсом». Надеюсь, что хоккейная Казань все-таки выберется из нынешнего нафталина, – сказал заслуженный тренер России.