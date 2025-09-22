«Ак Барс» отменил запланированный выходной после 1:6 от «Авангарда» («Бизнес Online»)
Тренерский штаб «Ак Барс» отменил выходной после поражения от «Авангарда».
21 сентября казанская команда проиграла «Авангарду» (1:6) в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.
По информации «Бизнес Online», в «Ак Барсе» отменили запланированный на сегодня выходной день – с хоккеистами провели собрание в «Татнефть-Арене».
Подобное решение стало реакцией тренерского штаба на поражение команды от «Авангарда».
У клуба из Татарстана 5 поражений в 7 играх в начале этого сезона. «Ак Барс» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.
