«Ак Барс» вряд ли сейчас уволит Гатиятулина. Тренер продолжит работу с командой в выездных матчах с «Барысом», «Металлургом» и «Автомобилистом» (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» не торопится с отставкой Анвара Гатиятулина.

21 сентября казанская команда проиграла «Авангарду» (1:6) в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ .

У клуба из Татарстана 5 поражений в 7 играх в начале этого сезона. «Ак Барс» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, на данный момент невысока вероятность увольнения Анвара Гатиятулина .

Специалист должен продолжить работу с командой в ходе выездной серии, в которой «Ак Барс » встретится с «Барысом », «Металлургом » и «Автомобилистом».