Плющев об «Ак Барсе»: «Играют как бог на душу положит, цельного рисунка не видно. Хоккеисты слишком уверены в своих силах, выходят на лед не биться, а весело поиграть»

Владимир Плющев высказался о неудачном старте «Ак Барса» в сезоне-2025/26.

Команда тренера Анвара Гатиятулина проиграла 5 из 7 матчей в начале нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ .

«У тренера свое видение проблем команды. Думаю, они связаны в большей степени с психологией. Хоккеисты слишком уверены в своих силах, выходят на лед не биться, а весело поиграть.

Есть проблемы с технико-тактической работой, цельного рисунка не видно. Играют как бог на душу положит. В индивидуальном плане собраны сильные хоккеисты, но надеяться только на свое мастерство нельзя.

Что касается слухов об отставке Гатиятулина, это связано с внутренней политикой клуба, я такие вещи не комментирую. Скажу лишь, что хоккей, который показывает даже не «Ак Барс», а игроки «Ак Барса », не удовлетворяет никого – ни болельщиков, ни специалистов, ни тренерский штаб, ни руководство клуба. А уж какие решения они будут принимать, это их дело», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.