Чеккони скрыл травму, чтобы тренироваться с «Авангардом», заявил Буше: «Вот такой он мужик. Дней через 5 должен сыграть»
Джозеф Чеккони скрыл травму в начале предсезонки «Авангарда».
Защитник не попал в заявку омского клуба на игру регулярного FONBET Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (6:1).
– Почему Чеккони снова вне состава?
– Скоро (появится). У него была травма в первый день предсезонки, но он нам ничего не сказал. Вот такой он мужик, настоящий хоккеист – играл и тренировался через боль.
Травма оказалась сложнее, чем мы ожидали, но если все пойдет по плану, то дней через пять или в следующем матче после выезда он должен сыграть, – сказал главный тренер «Авангарда».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
