Чеккони скрыл травму, чтобы тренироваться с «Авангардом», заявил Буше: «Вот такой он мужик. Дней через 5 должен сыграть»

Джозеф Чеккони скрыл травму в начале предсезонки «Авангарда».

Защитник не попал в заявку омского клуба на игру регулярного FONBET Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (6:1).

– Почему Чеккони снова вне состава?

– Скоро (появится). У него была травма в первый день предсезонки, но он нам ничего не сказал. Вот такой он мужик, настоящий хоккеист – играл и тренировался через боль.

Травма оказалась сложнее, чем мы ожидали, но если все пойдет по плану, то дней через пять или в следующем матче после выезда он должен сыграть, – сказал главный тренер «Авангарда ».