  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буше о 6:1 с «Ак Барсом»: «Авангард» нашел свою игру. Ждали тяжелого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счет этого победили»
5

Буше о 6:1 с «Ак Барсом»: «Авангард» нашел свою игру. Ждали тяжелого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счет этого победили»

Ги Буше заявил, что «Авангард» нашел свою игру.

Омский клуб разгромил «Ак Барс» на выезде со счетом 6:1 в FONBET Чемпионате КХЛ. 

«Тяжелый матч, особенно вначале хорошо действовал соперник. Он был здорово подготовлен к матчу, они играли дома. В начале сезона мы им проиграли, тогда мы были хуже готовы к игре, команда на тот момент еще не сыгралась, сейчас мы нашли свою игру, уже гораздо лучше друг друга чувствуем.

Мы ждали тяжелого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счет этого победили», – сказал главный тренер «Авангарда». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoЧемпионат.com
logoГи Буше
logoАк Барс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гатиятулин об 1:6 от «Авангарда»: «Не понимаю, где перешли дорогу удаче. «Ак Барс» создает моменты, но не может забить. Нас наказывают практически за каждую ошибку»
15сегодня, 17:19
У «Ак Барса» 5 поражений в 7 матчах на старте КХЛ. Команда Гатиятулина пропустила 26 шайб
33сегодня, 16:16
«Авангард» выиграл 5 матчей подряд. Сегодня – 6:1 с «Ак Барсом»
18сегодня, 16:04
Главные новости
Гатиятулин на вопрос о возможной отставке из «Ак Барса»: «Понимаем серьезность ситуации, но моменты больше не тактического плана, а индивидуальных ошибок. Их проще поправить»
524 минуты назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Рейнджерс» играют с «Нью-Джерси», Перро и Халонен забили
2532 минуты назадLive
Гатиятулин об 1:6 от «Авангарда»: «Не понимаю, где перешли дорогу удаче. «Ак Барс» создает моменты, но не может забить. Нас наказывают практически за каждую ошибку»
15сегодня, 17:19
Двукратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала славы Берни Парент умер в возрасте 80 лет
7сегодня, 16:42
Ларионов о 3:0 с «Ладой»: «СКА хочет играть в хоккей, который приносит удовольствие. Но мы не можем контролировать происходящее в плане арбитража»
6сегодня, 16:25
У «Ак Барса» 5 поражений в 7 матчах на старте КХЛ. Команда Гатиятулина пропустила 26 шайб
33сегодня, 16:16
«Авангард» выиграл 5 матчей подряд. Сегодня – 6:1 с «Ак Барсом»
18сегодня, 16:04
КХЛ. «Авангард» разгромил «Ак Барс», СКА обыграл «Ладу», «Спартак» победил «Трактор», ЦСКА уступил «Металлургу»
438сегодня, 15:54
Разин на вопрос о лишении Яковлева капитанства: «Нахрена вы копаете? Что вам не нравится? Задайте вопрос нормальный»
8сегодня, 15:39
У СКА Ларионова 4 победы подряд – сегодня 3:0 с «Ладой». Заврагин отбил все 29 бросков
6сегодня, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
Крощинский о 3:5 со «Спартаком»: «Трактору» не хватило свежести, уже восьмая игра кряду. Драку с Холодилиным со стороны не видел, не мне судить, кто победил»
8 минут назад
Буцаев о СКА: «Один из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина. В таком начале сезона петербуржцев нет ничего нового»
247 минут назад
Десятков о 0:3 со СКА: «Работы непочатый край. Когда летит стая птиц, впереди всегда лидер, в «Ладе» должен быть такой. Нам нужен лидер‑бомбардир и защитник»
сегодня, 17:00
Никитин о 4:5 с «Металлургом» и Спронге: «Хоккей – командный спорт, не должно быть летучих голландцев, должна быть команда ЦСКА. Тяжело выиграть с пятью пропущенными»
2сегодня, 15:50
Гру о 3:5 со «Спартаком»: «Вратарь и большинство соперника сыграли лучше. У Дюбе, Светлакова и Глотова были отличные моменты»
1сегодня, 14:56
Жамнов о 5:3 с «Трактором»: «Есть сдвиги в лучшую сторону, но до идеала еще далеко. Радует, что «Спартак» в 3-м периоде сыграл по заданию и удержал счет»
2сегодня, 14:44
«Автомобилист» уступил «Нефтехимику» – 1:4. Долганов отразил 24 броска из 25
6сегодня, 14:28
Терещенко о старте «Торпедо»: «Хорошая команда, им по силам выйти в плей-офф. Посмотрим, что будет на дистанции»
сегодня, 14:13
Джонстон о Бедарде: «Предсказываю 35 голов и 90 очков в следующем сезоне. У Коннора нет потолка – сомневайтесь в нем на свой страх и риск»
7сегодня, 13:45
Дебраск заявил, что «потерял авторитет» в Ванкувере из-за коллекционирования карточек Pokemon: «Вчера пришлось заплатить за кофе и обед»
2сегодня, 13:20