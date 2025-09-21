Буше о 6:1 с «Ак Барсом»: «Авангард» нашел свою игру. Ждали тяжелого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счет этого победили»

Ги Буше заявил, что «Авангард» нашел свою игру.

Омский клуб разгромил «Ак Барс » на выезде со счетом 6:1 в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Тяжелый матч, особенно вначале хорошо действовал соперник. Он был здорово подготовлен к матчу, они играли дома. В начале сезона мы им проиграли, тогда мы были хуже готовы к игре, команда на тот момент еще не сыгралась, сейчас мы нашли свою игру, уже гораздо лучше друг друга чувствуем.

Мы ждали тяжелого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счет этого победили», – сказал главный тренер «Авангарда ».