Буше о 6:1 с «Ак Барсом»: «Авангард» нашел свою игру. Ждали тяжелого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счет этого победили»
Ги Буше заявил, что «Авангард» нашел свою игру.
Омский клуб разгромил «Ак Барс» на выезде со счетом 6:1 в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Тяжелый матч, особенно вначале хорошо действовал соперник. Он был здорово подготовлен к матчу, они играли дома. В начале сезона мы им проиграли, тогда мы были хуже готовы к игре, команда на тот момент еще не сыгралась, сейчас мы нашли свою игру, уже гораздо лучше друг друга чувствуем.
Мы ждали тяжелого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счет этого победили», – сказал главный тренер «Авангарда».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
