Буше о Галимове: «Невероятно. Не помню, чтобы кто‑то так круто сыграл в дебютном матче за новую команду. Он оправдал все скаутские отчеты»
Омский клуб разгромил «Ак Барс» (6:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Галимов забросил одну шайбу.
– Тяжелый матч, особенно начало. Сейчас мы находим игру. Ожидали тяжелого старта. Но оказались к этому лучше готовы, адаптировались и за счет этого победили.
– Вы говорили о том, что для возвращения Якупова понадобится 6-8 недель. Известно ли что‑то новое о сроках его восстановления?
– Ему предстоит операция. После того, как ее проведут, думаю, до полного восстановления пройдет 6-8 недель.
– Как оцените игру Анселя Галимова?
– Невероятно. Не помню, чтобы кто‑то так круто сыграл в дебютном матче за новую команду. Он оправдал все скаутские отчеты. Он настоящий хоккеист, не делает некоторые вещи на публику, а выполняет на льду то, что нужно, – сказал главный тренер «Авангарда».
В прошлом сезоне Галимов выступал за «Спартак».