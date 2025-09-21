Гатиятулин об 1:6 от «Авангарда»: «Не понимаю, где перешли дорогу удаче. «Ак Барс» создает моменты, но не может забить. Нас наказывают практически за каждую ошибку»
Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Авангарда» (1:6) в КХЛ.
– Сами загнали себя в непростую ситуацию. Пришлось упростить игру. Не понимаю, где перешли дорогу удаче. Создаем моменты, но не можем забить. А нас наказывают практически за каждую ошибку.
– Нет ощущения, что стоит сделать ставку на кого‑то одного из пары Бердин – Билялов?
– Первые матчи чередовали (вратарей), а с сегодняшнего матча решили посмотреть на более длинном отрезке.
– Пропуск матча Галимовым – воспитательная мера?
– С Артемом мы разговариваем, объясняем, на чем нужно концентрироваться. Не воспитательная мера, просто идет рабочий процесс, – сказал главный тренер «Ак Барса».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
