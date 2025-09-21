Гатиятулин на вопрос о возможной отставке из «Ак Барса»: «Понимаем серьезность ситуации, но моменты больше не тактического плана, а индивидуальных ошибок. Их проще поправить»
Казанцы разгромно уступили «Авангарду» дома (1:6) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. На старте сезона у «Ак Барса» 5 поражений в семи матчах.
– Рассматриваете ли вариант с тем, чтобы уйти в отставку, или будете ждать решение руководства?
– У нашего тренерского штаба достаточно опыта, и мы понимаем всю серьезность ситуации и болельщиков. Но эти моменты больше не тактического плана, а индивидуальных ошибок. Их проще поправить.
– Не было ли вопросов по самоотдаче? На мой взгляд, команда развалилась в третьем периоде.
– Не скажу: ребята старались и бились в каждом единоборстве. Желание сравнять счет приводило к опасным моментам у наших ворот. Соперник их реализовал.
– Впереди непростая выездная серия. Как стабилизировать настроение ребят?
– Посмотрим функциональное состояние ребят. За этим следят медштаб и тренеры ОФП. Посмотрим, что нужно сделать, какие провести тренировки. Завтра у нас день на восстановление, – сказал главный тренер «Ак Барса».