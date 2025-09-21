Фисенко об 1:6 с «Авангардом»: «Ак Барс» не имеет права с таким счетом проигрывать дома. Бывают периоды, когда команде тяжело, пока не можем найти свою игру»

Михаил Фисенко заявил, что «Ак Барс» еще не нашел свою игру.

Казанский клуб разгромно уступил «Авангарду » (1:6) в матче регулярного FONBET Чемпионата КХЛ.

– «Ак Барс» хорошо начал встречу, но быстро отпустил нить игры. Почему получился такой исход матча?

– Мы не имеем права с таким счетом проигрывать дома, при своих болельщиках. Конечно, все зависит от нас, но бывают такие периоды, когда команде тяжело. Тяжело даются голы, созидание. Но это не оправдание, недопустимо с таким большим счетом проигрывать матчи. Будем стараться не опускать руки, работать и выкарабкиваться из этой ситуации.

– Может быть хорошо, что заканчивается неудачная домашняя серия, а команде предстоит выезд?

– Не согласен, в домашней серии есть поддержка болельщиков и какие-то дополнительные эмоции. Но мы плохо провели ее и не набираем очки, которые нам необходимы. Такое случается, сезон только начался. Мы сумеем перестроиться, у нас хорошая команда. Просто пока мы попали в тот момент, когда не можем найти свою игру.

– Есть мнение, что нервоз команды идет от вратарей. Оба вратаря на стабильный уровень выйти пока не могут.

– У нас классные вратари, мы в них не сомневаемся. Выигрываем или проигрываем мы вместе. Никого винить в нашей команде мы не будем. Нам нужно всей командой найти решения, выход из ситуации. Думаю, они есть. Мы – не первая команда, которая попала в такую ситуацию. Есть время для того, чтобы перестроиться, отступать нам некуда. Нужно выгрызать очки в каждой игре.

– Можно сказать, что есть скованность и из-за этого команда не может реализовать свои моменты?

– Вы же видите, что моменты есть. Мы играем не только в своей зоне, но игра не может складываться ровно во всех периодах. Сейчас, если пропускаешь пару голов, уже тяжело отыграться. У команд хорошо поставлена оборона, преодолевать ее сложно. Будем разговаривать и думать, искать решения. Нужно играть за партнера, выбираться из этой ямы.

– На фоне поражений сейчас пойдут разговоры, что в коллективе проблемы. Вам, как лидеру раздевалки, есть что на это ответить?

– Вы же видите, что никто никого не обвиняет. Если мы так играем, мы играем всей командой. Нет ребят, кто не старается или не хочет играть. Все хотят играть за «Ак Барс», доставлять удовольствие нашим болельщикам. Пока такой период, нужно сделать так, чтобы он быстрее закончился, – сказал нападающий «Ак Барса » Михаил Фисенко .