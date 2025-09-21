Плющев о лимите в КХЛ: «Самый результативный игрок в начале сезона – иностранец. Самый надежный вратарь и лучший защитник – тоже. Где выхлоп от наших академий?»

Владимир Плющев оценил действующий лимит на легионеров в КХЛ.

– Я уже устал об этом говорить, напоминать. Пускай болельщики сами посмотрят: кто самый результативный игрок в начале сезона? Кто самый надежный вратарь в начале сезона? Кто лучший среди защитников? Все – иностранцы. Это о чем-то говорит?

– О многом.

– А мы все спорим, сколько надо легионеров – трое или пятеро? А надо говорить о другом – о системе подготовки, которая была в СССР. Столько академий по стране пооткрывали, приличные деньги из бюджета выделили, а где от них выхлоп?

– Не видно.

– Можем ли мы высосать из пальца хотя бы одного «академика», который радовал болельщика? А где наши тренеры, которые в свое время крутили хвосты тем же североамериканцам?

У нас сейчас даже клубы ВХЛ возглавляют канадцы, а советников вызывают из-за рубежа, как в том же Петербурге, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

