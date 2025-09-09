Ротенберг о Кубке Первого канала: «Патриотический праздник, когда вся страна объединяется вокруг сборной России. Напомню, мы выиграли два турнира подряд, это очень тяжелый труд»

Роман Ротенберг высказался о предновогоднем турнире сборных.

Кубок Первого канала пройдет с 8 по 15 декабря, место проведения пока не утверждено. В прошлом году в мероприятии приняли участие сборные Беларуси, Казахстана, «Россия 25» и команда легионеров КХЛ .

– Не только футболисты играют против Иордании и Катара, но и хоккеисты в декабре проведут традиционный предновогодний турнир, привезут праздник в один из городов России.

– Вы представить не можете, как это важно! Мы хотим порадовать наших болельщиков, которые мечтают увидеть игру сборной России. Это будут не просто матчи, а патриотический праздник. Те дни, когда вся страна объединяется вокруг сборной России. Поэтому нам нужно собрать самую сильную команду и порадовать наших любителей хоккея.

Напомню, что нам удалось выиграть два турнира подряд. Это очень тяжелый труд. Я безмерно благодарен всем ребятам, которые приезжают в сборную. Они – молодцы, жертвуют собой, своим здоровьем.

Они приезжают в национальную команду, бьются в кровь, играют на пределе. Проходят очень тяжелые матчи. Поэтому я очень благодарен всем игрокам, которые приезжают в сборную. Мы ждем всех!

– Селекцию будете проводить перед турниром?

– Мы как раз занимаемся тем, что смотрим все игры. Я сам посмотрю максимально возможное количество матчей в КХЛ. Буду следить за всеми командами. И в МХЛ буду смотреть матчи, и в ВХЛ тоже.

– Но это очень большое количество матчей.

– Несмотря на это, я посмотрю их. Буду следить за всеми ребятами. У нас все на карандаше! – сказал главный тренер «России 25», член совета директоров московского «Динамо », первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.