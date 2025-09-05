Губернатор Рязанской области: «Есть соблазн вложить деньги в профессиональную команду, выйти в плей-офф. Но это ничего не дает для региона, кроме сиюминутного подъема гордости»

В Рязанской области считают приоритетом поддержку любительского спорта.

– У нас два приоритета. Первый – не выбирать себе какой-то любимый вид спорта, все вкладывая в него. Должны быть все виды спорта и – первый спектр – возможности. Второй приоритет – местные спортсмены, детско-юношеский спорт.

Всегда есть соблазн вложить деньги в профессиональную хоккейную команду, выйти в плей-офф, занять хорошие позиции на пьедестале. Но это простое решение, которое ничего не дает для региона, кроме сиюминутного подъема гордости.

Наша задача – создать такую систему, которая позволит сформировать команды по всем основным видам спорта, и дать возможность каждому заниматься буквально во всех уголках региона тем, чем он хочет. В этом направлении и работаем.

– Вы говорите про массовый спорт. А как же профессиональный?

– Профессиональный спорт вырастает из массового – не наоборот. Это есть наш приоритет. У нас, конечно, присутствует и профессиональный спорт, мы завоевываем места, где-то даже ставим исторические рекорды.

Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, индивидуальные виды спорта. У нас есть, например, выдающийся результат в гребле – Захар Петров, воспитанник касимовской школы Рязанской области.

Но еще раз повторю: профессиональный спорт должен вырастать из массового, любительского и детско-юношеского, а не наоборот – мы где-то кого-то нашли, купили, и он выступает за Рязанскую область и показывает результат. Это не наш путь, – сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.