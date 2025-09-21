Плющев о Захаркине: «Он в онлайне консультировал детскую школу «Витязя» – результат принес плачевный. Последние места по всем возрастам. Удивляюсь, кто в СКА кому советует и как»
– Недавно он уверял в интервью, что ЦСКА, кроме двух-трех человек, никого не воспитал за всю историю. А откуда тогда появились Викулов, Полупанов, Харламов, Гусев, и так далее? На кого такие рассказы рассчитаны? А последнее место работы у Захаркина знаете где было?
– В Швеции где-то работал с федерацией.
– Не совсем. Он в онлайне консультировал детскую школу «Витязя». И его консультации принесли плачевный результат. Последние места по всем возрастам. После чего состоялся серьезный разговор с управленцами клуба – как такое могло получиться.
Поэтому и удивляюсь, кто кому советует в СКА и как, – сказал заслуженный тренер России.
В данный момент 67-летний специалист является консультантом СКА. Его последним местом работы в качестве главного тренера был немецкий «Крефельд».
Под руководством бывшего тренера «Салавата», СКА и сборной России клуб вылетел из DEL во 2-й дивизион в сезоне-2021/22.
Захаркин в СКА пользуется доверием Ларионова, участвует в тренировках и трансферах. Он предложил оставить Плотникова и Зыкова в клубе («Матч ТВ»)