  • Плющев о Ларионове в СКА: «Клуб имел лицо, характер. Когда начинают все менять, вплоть до символики, отказываются от игроков, которые верой и правдой служили, это вызывает удивление»
2

Плющев о Ларионове в СКА: «Клуб имел лицо, характер. Когда начинают все менять, вплоть до символики, отказываются от игроков, которые верой и правдой служили, это вызывает удивление»

Владимир Плющев высказался об изменениях в СКА при Игоре Ларионове.

 – Ларионов пошел по пути прежнего наставника Романа Ротенберга, решив за межсезонье перелопатить весь состав. Уход некоторых хоккеистов был совершенно непонятен – того же Толчинского или Григоренко. Существовала ли острая необходимость в таких переменах?

– Здесь вопрос психологии. Вероятно, главный тренер приходит и не ощущает, что может найти общий язык с теми игроками, которые определяли лицо команды ранее.

Это, конечно, минус для него как для профессионала... Все разрушать до основания, а потом строить что-то новое – достаточно сложно. Да и, наверное, просто невозможно.

– Так показывает практика предыдущих лет.

– СКА имел свое лицо, свой характер. А когда начинают менять все подряд, вплоть до символики и атрибутов, отказываются от игроков, которые верой и правдой служили клубу, это вызывает удивление.

Раньше говорили: главное ­не победить соперника, а добиться, чтобы он перешел на твою сторону. И хоккейному тренеру нужно не отказываться от людей, а попытаться их переубедить, что они способны проносить пользу и новой команде. К сожалению, это, видимо, достаточно сложно.

– Много претензий к главному тренеру СКА по поводу того, что он прихватил с собой много игроков, которые для него не чужие, начиная с сына, Ларионова-младшего, и заканчивая своими бывшими клиентами, когда еще работал агентом. Насколько это вообще этично?

– Об этике в нашем хоккее разговор уже давно не идет... Вопрос в другом: команда – живой организм. Когда туда начинают внедрять инородные тела, он начинает их отторгать. Это приводит к тому, что требуются хирургические вмешательства.

И для коллектива, который ставит перед собой большие задачи (насколько понимаю, перед армейцами стоит задача бороться за Кубок Гагарина), это не всегда срабатывает в перспективе.

– Вероятно.

– При всей эпатажности бывшего главы тренерского штаба СКА у команды, повторю, было свое лицо, а питерские болельщики его любили. Все остальное прикладывалось.

Такой опытный человек, как Ларионов, должен был понимать некоторые вещи. Когда приходишь в новый коллектив со своим уставом, можешь переломать все. И это в перспективе не приведет ни к чему хорошему в том же плей-офф, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт уик-энд»
болельщики
