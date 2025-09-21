Прошкин о допинге у Морозова: «Отстранение негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Он лидер в атаке красно-белых, для команды это потеря»
Виталий Прошкин высказался о допинге у форварда «Спартака» Ивана Морозова.
16 сентября форвард «Спартака» Иван Морозов был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы на запрещенные вещества.
Ранее появилась информация, что в крови игрока обнаружили следы кокаина.
«В любом случае отстранение Морозова негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Это лидер в атаке красно-белых.
Когда такой игрок выбывает, как, например, Анатолий Голышев в «Автомобилисте», это всегда означает потерю для команды.
Но, как ни крути, «Спартак» должен дальше продолжать играть за этого игрока», – сказал трехкратный чемпион России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
