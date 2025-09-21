Прошкин о допинге у Морозова: «Отстранение негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Он лидер в атаке красно-белых, для команды это потеря»

Виталий Прошкин высказался о допинге у форварда «Спартака» Ивана Морозова.

16 сентября форвард «Спартака» Иван Морозов был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы на запрещенные вещества.

Ранее появилась информация , что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

«В любом случае отстранение Морозова негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака ». Это лидер в атаке красно-белых.

Когда такой игрок выбывает, как, например, Анатолий Голышев в «Автомобилисте », это всегда означает потерю для команды.

Но, как ни крути, «Спартак» должен дальше продолжать играть за этого игрока», – сказал трехкратный чемпион России.