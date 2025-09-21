  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Прошкин о допинге у Морозова: «Отстранение негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Он лидер в атаке красно-белых, для команды это потеря»
0

Прошкин о допинге у Морозова: «Отстранение негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Он лидер в атаке красно-белых, для команды это потеря»

Виталий Прошкин высказался о допинге у форварда «Спартака» Ивана Морозова.

16 сентября форвард «Спартака» Иван Морозов был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы на запрещенные вещества.

Ранее появилась информация, что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

«В любом случае отстранение Морозова негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Это лидер в атаке красно-белых.

Когда такой игрок выбывает, как, например, Анатолий Голышев в «Автомобилисте», это всегда означает потерю для команды.

Но, как ни крути, «Спартак» должен дальше продолжать играть за этого игрока», – сказал трехкратный чемпион России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoВиталий Прошкин
logoИван Морозов
logoдопинг
logoСпартак
logoКХЛ
logoАнатолий Голышев
logoАвтомобилист
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова о допинге у Морозова: «Должен быть наказан по всей строгости в назидание другим. Мы должны демонстрировать WADA, что не пытаемся скрыть такие случаи»
1418 сентября, 15:35
Дементьев о Морозове: «У «Спартака» настолько глубокий состав, что штабу не стоит бояться. Незаменимых людей нет. Я бы не посыпал голову пеплом»
418 сентября, 13:51
Быков о Морозове: «Обман хорош только тогда, когда ты делаешь финт на льду, обыгрываешь соперника. А допинг – это подло. Обращаться к таким вещам – глупо»
918 сентября, 09:17
Губерниев о допинге у Морозова: «Если там наркотики, доктор вряд ли замешан. Сам решил побаловаться. Каждый человек – кузнец своего счастья»
1018 сентября, 05:10
Анкудинов о допинге у Морозова: «Подставил «Спартак», на него возлагали надежды как на одного из ведущих игроков. Это пятно на нашем хоккее»
217 сентября, 19:09
Главные новости
Юрзинов высмеял сомнения в значимости КПК: «Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная была и всегда будет командой № 1»
19 минут назад
«Анахайм» дает Мактавишу контракт на 5 лет с кэпхитом 5,5 млн долларов. Форвард хочет соглашение на 7-8 лет и зарплату 7-8 млн (Дэвид Паньотта)
524 минуты назад
КХЛ. «Трактор» примет «Спартак», «Металлург» против ЦСКА, СКА в гостях у «Лады», «Ак Барс» сыграет с «Авангардом»
339 минут назад
Разин о лишении Яковлева капитанства в «Металлурге»: «Вся эта околохоккейная деятельность ему мешает. Хотелось, чтобы Егор не расплескивал эмоции на соцсети, интервью, съемки»
2сегодня, 04:30
Овечкин не сыграет в первом выставочном матче «Вашингтона» перед сезоном НХЛ – с «Бостоном». Мирошниченко и Тринеев попали в состав
4сегодня, 03:58
Юрзинов о КПК в Новосибирске: «Турнир в одном из самых хоккейных городов России станет украшением сезона. При железном занавесе значимость игр сборных еще более возросла»
2сегодня, 03:45
«Эдмонтон» показал новую альтернативную форму – бежевую с леттерингом Oilers. Буква s образует каплю нефти
5сегодня, 03:30Фото
В НХЛ стартовали выставочные матчи. «Даллас» обыграл «Сент-Луис» по буллитам
2сегодня, 03:05
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов о хоккее!
вчера, 22:00Тесты и игры
«Шанхай» роликом с охотой на оленя анонсировал матч с «Торпедо»: «Нам охота побеждать»
11вчера, 19:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о Десяткове во главе «Лады»: «Хорошая замена Миронову. Он сделает все для достижения приемлемого результата, но для этого нужно время»
56 минут назад
«Тампа» подписала контракт новичка с форвардом Джеймсом, игравшим в NCAA. Бывший проспект «Чикаго» набрал 30 очков в 35 играх в прошлом сезоне
сегодня, 03:15
У Проворова родился сын: «Выглядел как отец, так что было уместно назвать его Иваном»
10вчера, 22:08Фото
Терещенко о Броссо: «Иностранец должен играть на другом уровне. Опция ухода вполне возможна»
2вчера, 19:58
Кравец о 2:3 с «Северсталью»: «Нельзя проигрывать вчистую вбрасывания, нельзя терять шайбу в своей зоне. Для победы нужно сделать чуть-чуть больше, чем мы»
вчера, 18:51
Камалов о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» сама привезла себе два гола, но вовремя взялась за голову. Могли забить еще, оставим это на поездку, думаю»
2вчера, 17:50
Козырев о 3:2 с «Барысом»: «В 1-м периоде «Северсталь» сама себе придумала проблемы, но достойно вышла из ситуации. Концовку провели не то чтобы отменно, но солидно»
вчера, 17:38
Виталий Прошкин: «КХЛ нет смысла отделяться от РУСАДА. Заменив текущее антидопинговое законодательство на подобие американского, мы только навредим себе»
вчера, 17:18
Артюхин об изменениях в «Ладе»: «Возможно, так хотят встряхнуть ребят, что пора просыпаться. Все произошло слишком рано»
вчера, 16:56
Пилипенко забросил 100 шайб в КХЛ. У форварда «Северстали» 2+1 с «Барысом»
вчера, 15:47