Быков о Морозове: «Обман хорош только тогда, когда ты делаешь финт на льду, обыгрываешь соперника. А допинг – это подло. Обращаться к таким вещам – глупо»

Вячеслав Быков высказался о допинге у хоккеиста Ивана Морозова.

Форвард «Спартака» временно отстранен из-за положительной пробы на запрещенные вещества. Ранеепоявилась информация , что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

«Если факт приема допинга доказан, то человек, который совершил этот акт, брал определенный риск и заслужил наказание. Я считаю, что в таком командном виде спорта, как хоккей, допинг вообще не имеет никакого значения для того, чтобы добиваться каких-то результатов. Обращаться к таким вещам – это просто глупо со стороны хоккеиста.

Лучше всего – работать над собой, заниматься совершенствованием своего мастерства, улучшать физические качества и, тем самым, становиться лучше. А все вот это искусственное – это иллюзии.

Желание побыстрее стать известным и богатым подталкивает к таким хитрым актам, обманным движениям. Обман хорош только тогда, когда ты делаешь финт на льду, обыгрываешь соперника. А когда такого рода обман, как допинг, – это даже подло, я считаю. И по отношению к своим партнерам, и по отношению к соперникам, и по отношению к болельщикам. Ведь спорт несет воспитательную роль для молодых ребят.

Поэтому такой акт – это подло. Важно вести информационную работу в клубах, среди детей, молодежи и их родителей. Надо давать хороший пример, за счет чего можно стать чемпионами», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

