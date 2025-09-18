Депутат Журова о допинге у Морозова: «Должен быть наказан по всей строгости в назидание другим. Мы должны демонстрировать WADA, что не пытаемся скрыть такие случаи»

Светлана Журова призвала наказать Ивана Морозова за применение допинга.

16 сентября форвард «Спартака» Иван Морозов был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы на запрещенные вещества. Ранее появилась информация , что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

– Как вы оцените то, что нападающий «Спартака» Иван Морозов попался на допинге? СМИ сообщают, что это был кокаин.

– Кокаин, как и марихуана – это не только наркотик, это считается допингом. Спортсменам неприемлемо это использовать. Кокаин в том числе вреден и для здоровья. Если спортсмен выступает и еще и принимает наркотики, это может подорвать его здоровье.

WADA следит не только за теми веществами, которые улучшают работоспособность, но и за теми, которые могут навредить здоровью. Прошли те времена, когда можно было.

Очень странно, что спортсмен такого высокого уровня, как хоккеист КХЛ , не знает об этом. Он должен был изучить антидопинговые правила. Видимо, он не знал, как быстро выводится вещество из организма. Это безалаберность.

К сожалению, футболистам и хоккеистам это свойственно. Этого хоккеиста Морозова никто не будет прикрывать. Его случай будет в назидание всем другим. Каким бы хорошим спортсменом он ни был, он должен быть наказан по всей строгости.

Мы должны демонстрировать WADA, что действительно боремся с применением запрещенных веществ, а не пытаемся скрыть такие случаи, – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.