  • Дементьев о Морозове: «У «Спартака» настолько глубокий состав, что штабу не стоит бояться. Незаменимых людей нет. Я бы не посыпал голову пеплом»
1

Дементьев о Морозове: «У «Спартака» настолько глубокий состав, что штабу не стоит бояться. Незаменимых людей нет. Я бы не посыпал голову пеплом»

Алексей Дементьев высказался о ситуации в «Спартаке».

16 сентября форвард «Спартака» Иван Морозов был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы на запрещенные вещества. Ранее появилась информация, что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

– Сможет ли «Спартак» претендовать на решение серьезных задач с учетом того, что фактически из клуба уходит очередной игрок первого звена?

– Для игроков системы открываются огромные возможности, которыми хоккеисты должны воспользоваться. Настолько глубокий состав у «Спартака», что тренерскому штабу не стоит бояться.

Команда недавно вытащила игру с ЦСКА, проигрывая 2:5 по ходу матча. Это серьезный показатель того, что у команды есть резервы.

Я бы не посыпал голову пеплом, а с оптимизмом смотрел в будущее, как говорится, незаменимых людей нет, – сказал агент Алексей Дементьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
