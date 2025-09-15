«Шанхай» победил СКА и «Локомотив» на старте сезона КХЛ, но котируется андердогом против «Амура»
«Амур» примет «Шанхай Дрэгонс» в регулярном чемпионате КХЛ.
Китайский клуб на старте сезона обыграл СКА (7:4) и «Локомотив» (4:1), а также проиграл «Адмиралу» по буллитам. «Амур» победил «Сибирь» (2:0), после чего уступил «Барысу» (3:4, буллиты) и «Авангарду» (1:2).
Клуб из Хабаровска котируется небольшим фаворитом встречи за 1.83. На победу «Шанхая» дают коэффициент 1.97.
Матч состоится 15 сентября и начнется в 12:15 мск.
