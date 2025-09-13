Вице-президент КХЛ о противостоянии СКА и «Шанхая» в медиа: «Между Mercedes и BMW была битва, в рекламе поддевали друг друга. Может, у клубов будет так же»

Вице-президент КХЛ высказался о конкуренции СКА и «Шанхая» в маркетинге.

Ранее «Шанхай Дрэгонс » анонсировали акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили , что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.

После этого СКА опубликовал ролик , в котором юный болельщик отказывается обменивать игрушку «Конь-Огонь» и другой мерч с символикой клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам».

– Как вы относитесь к проекту «Шанхая», в котором предлагается сдать атрибутику СКА в обмен на шарф «Драконов»? Можно ли сказать, что КХЛ позволяет клубам любой креатив ради движухи?

– Конечно, у всего есть границы разумного. «Делайте совсем все, что хотите» – мы так говорить не можем. Но любая конкуренция, особенно в маркетинге, как и в спорте, очень важна. Это двигатель прогресса. Я уверен, хоккейный клуб СКА найдет чем ответить.

В свое время была битва между Mercedes и BMW, в рекламе они все время друг друга поддевали. Может быть, и у «Драконов» со СКА начнется такая же интересная битва, за которой мы все с вниманием будем следить, – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.