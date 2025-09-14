Коньков о «Шанхае»: «Говорить, что они стали хозяевами в Петербурге – преждевременно. Но люди пойдут на команду с хорошей игрой»
В межсезонье китайский клуб переехал из Подмосковья.
«Говорить о том, что «Шанхай Дрэгонс» стали хозяевами в Петербурге, преждевременно. Санкт-Петербург – достаточно большой спортивный город, поэтому одной команды КХЛ там было недостаточно. В Северной столице есть несколько клубов из МХЛ и ВХЛ, и на их матчи ходит достаточно много зрителей.
Конечно, люди пойдут на команду с хорошей игрой, которая выступает на прекрасной арене. Ребрендинг и медийная история делаются для их привлечения.
Здорово, что в клубе произошли такие изменения. В Мытищах на его матчах собиралось гораздо меньше людей. На Кубке мэра Москвы «Шанхай» здорово сыграл, собравшись за десять дней до начала чемпионата.
Интересно наблюдать за ними», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
