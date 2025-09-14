Коньков о «Шанхае»: «Говорить, что они стали хозяевами в Петербурге – преждевременно. Но люди пойдут на команду с хорошей игрой»

Сергей Коньков не считает, что «Шанхай» стал хозяином в Санкт-Петербурге.

В межсезонье китайский клуб переехал из Подмосковья.

«Говорить о том, что «Шанхай Дрэгонс » стали хозяевами в Петербурге, преждевременно. Санкт-Петербург – достаточно большой спортивный город, поэтому одной команды КХЛ там было недостаточно. В Северной столице есть несколько клубов из МХЛ и ВХЛ, и на их матчи ходит достаточно много зрителей.

Конечно, люди пойдут на команду с хорошей игрой, которая выступает на прекрасной арене. Ребрендинг и медийная история делаются для их привлечения.

Здорово, что в клубе произошли такие изменения. В Мытищах на его матчах собиралось гораздо меньше людей. На Кубке мэра Москвы «Шанхай» здорово сыграл, собравшись за десять дней до начала чемпионата.

Интересно наблюдать за ними», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков .

Солянников об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Поддеть основного конкурента в регионе – прикольно. Однозначно перетащат кого-то из болельщиков. Еще и замануха со «СКА-Ареной»